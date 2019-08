Nationalratswahl: Wiener können für „BIER“ stimmen

Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Pogo für die BPÖ kandidieren möchte. Ernst klang die Sache von Anfang an jedoch nicht. So liest sich die Beschreibung der Partei auf Facebook so: „Die Partei ‚BPÖ - Bierpartei Österreich‘ bekennt sich als bierokratische Bewegung zur Republik Österreich. In einer Bierokratie geht die Macht vom Bier aus.“