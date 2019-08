Athleten kämpfen mit Wassertemperatur und Bojen

Boje als Schutz

Die in den anderen Klassen ohnehin kein Thema ist. Denn erstmals müssen mit Ausnahme der Sportklasse alle Athleten mit einer Boje an den Start gehen. „Sicherheit geht vor“, so Höll. Zumal die 10-km-Strecke nicht abgesperrt werden kann und auch die Begleitboote nicht alle 400 Schwimmer schützen können. Mit den orangen Bojen kann eine Kollision mit Touristenboote eher verhindert werden. Im Strandbad steigt bereits heute Freitag (17.30 Uhr) der Aquathlon (800m Schwimmen, 4 km Laufen).