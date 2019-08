Ensiferum: „Absolut jeder mag doch Haddaway“

Am 16. und 17. August geht bereits die vierte Auflage des renommierten Metal On The Hill-Festivals am Grazer Schlossberg über die Bühne. Headliner sind unter anderem die Finnen von Ensiferum, die seit mehr als 20 Jahren melodischen Death Metal mit Folk vermischen und auch nicht vor Akustiksets zurückschrecken. Auch hierzulande sind ihre Alben Stammgäste in den Charts. Sänger Petri Lindroos gab uns einen genaueren Einblick in Leben und Wesen der Band.