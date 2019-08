Jeder vierte Österreicher glaubt an Übersinnliches

Telepathie halten 28 Prozent der 1000 in persönlichen Interviews befragten Über-15-Jährigen für plausibel, Wunderheilungen - etwa durch Handauflegen oder Energieübertragung - 27 Prozent und übersinnliche Wahrnehmungen 26 Prozent. Hellsehen (19 Prozent), Magie (17 Prozent), Wiedergeburt (16 Prozent) und die Kontaktaufnahme mit Verstorbenen (15 Prozent) rangieren im Mittelfeld, Telekinese (zehn Prozent), Geisterbeschwörung und Hexerei (je sieben Prozent) sowie Exorzismus (sechs Prozent) am unteren Ende der Skala und UFO-Sichtungen (fünf Prozent) - Zitat spectra - in der Kategorie „Humbug“.