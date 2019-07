Alko-Lenker verlor Kontrolle und stürzte in Drau

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend etwa 100 Meter von der Völkermarkter Draubrücke entfernt, am Nordufer des Stausees. Ein Lenker (26) aus Völkermarkt verlor vor der Draubrücke die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte in den Stausee. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten aus.