Reißender Bach schwemmte Bundesstraße weg

Schon seit dem späten Sonntagnachmittag prasselte es unaufhörlich herunter, doch in der Nacht nahm der Regen sintflutartige Ausmaße an. Der sonst eher gemütlich dahin plätschernde Rußbach schwoll zu einem reißenden Fluss an. „Im Minutentakt ist das Wasser höher und höher gestiegen. Und dann trat der Bach so gegen 4.15 Uhr wirklich explosionsartig über die Ufer“, schildert der örtliche Feuerwehrchef Bernd Schnitzhofer.