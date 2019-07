Kletterer musste aus Wand geborgen werden

Zu einem Kletterunfall ist es am Freitagvormittag in Oberkärnten gekommen. Rund zehn Meter tief in das Seil gestürzt ist ein 58-Jähriger aus Villach. Er war im Klettergebiet „Große Seenplatte“ unterhalb des Kölnbreinspeichers unterwegs, als er plötzlich ausrutschte. Er musste schwer verletzt aus der Wand geborgen werden.