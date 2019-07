Hörl bezwang in Tokio US-Olympiasieger

Nach einem 0:2 gegen die aktuellen Weltranglisten-Ersten Mol/Sorum (Nor) und einem knappen 1:2 gegen Lucena/Dalhausser (US) ging es für die rot-weiß-rote Paarung am Freitag im letzten Gruppenspiel gegen Brunner/Priddy (US). William Priddy hatte bei den Olympischen Spielen 2008 mit dem US-Team in der Halle Gold geholt und träumt trotz seiner 41 Jahre davon, 2020 in Tokio auch im Sand Olympiasieger zu werden.