Bison attackiert Mädchen (9) - und Eltern flüchten

Das hätte schlimm enden können: Warum man Wildtieren besser nicht zu nahe kommt, hat ein Mädchen in den USA am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Neunjährige wurde bei einem Ausflug mit ihren Eltern in den Yellowstone-Nationalpark von einem Bison angegriffen. Wie in einem Video einer Augenzeugin zu sehen ist, wurde das Kind von dem Tier bei der Attacke hoch in die Luft geschleudert, kam aber wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon.