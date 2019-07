Wieder zwei Alpinisten am Matterhorn verunglückt

Schwierige Bergungsaktion erst am Mittwochabend beendet

Die schwierige Bergungsaktion oberhalb von Zermatt konnte erst am Mittwochabend abgeschlossen werden. Die Leichen der beiden Alpinisten wurden in der Ostwand auf 3600 Metern Seehöhe gefunden und per Hubschrauber ins Tal gebracht. Um die genauen Umstände des Absturzes zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Dass sich der Felsausbruch ausgerechnet bei einer Fixseil-Passage ereignete, bezeichnet die Alpinpolizei als ungewöhnlich. Die Identitäten der Männer wurden noch nicht veröffentlicht.