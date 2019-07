Sturm ist im Land der Wikinger angekommen

Ab in den hohen Norden! Mit einer fast 200-Mann-starken Delegation hob Sturm mit einem polnischen Enter-Air-Charter ins norwegische Haugesund ab. Auf sich alleine gestellt war die Mannschaft nicht, an die 130 Sturm-Fans traten die Reise nach Südnorwegen mit an. Bereits in der Früh wurden die Puntigamer-Bestände im Supermarkt am Flughafen Graz-Thalerhof „attackiert“, etliche Transparente wurden beim Check-In eingecheckt - an ordentlicher Unterstützung dürfte es den Schwarz-Weißen morgen (19) im Europa-League-Quali-Hinspiel gegen Norwegens Achten FK Haugesund also nicht fehlen...