So geht‘s: Kinderzimmer für Geschwister einrichten

Licht an, leise sein

Ältere Kinder kommen oft mit weniger Schlaf aus – auch deshalb sind getrennte Bereiche wichtig. Damit es nicht stört, wenn die Leselampe am Abend noch etwas länger an ist. Und wenn das eine Kind schon schläft, während das andere unbedingt noch das nächste Kapitel vom Hörspiel verfolgen will, schafft ein Kopfhörer Abhilfe. Es gibt spezielle Modelle für empfindliche Kinderohren.