Folgen für alle

Denn zu frisch sind die Erinnerung an jenen tragischen Vorfall im Jahr 2014, als eine deutsche Urlauberin von einer Herde Mütterkühe zu Tode getrampelt wurde. Der Landwirt, dem letztere gehörten, wurde schließlich zu 490.000 Euro verdonnert, sein Anwalt legte Berufung ein. Ich appelliere an alle: BITTE verhalten Sie sich rücksichtsvoll und vernünftig! Halten Sie sich an bestehende Regeln! Es geht nicht nur um Ihr eigenes Wohl und das Ihres Hundes. Es geht um drohende Sippenhaftung. Dass die Landwirte die eigenen Tiere und nicht zuletzt sich selbst - auch wirtschaftlich - schützen müssen, liegt auf der Hand. Seien Sie kein schwarzes Schaf!