Kein Sommerloch! Hunderte Lehrstellen offen

Keine Sommerpause

Knapp 550 Tiroler Jugendliche waren im Juni auf Lehrstellensuche. In den Sommermonaten legen viele eine Pause ein. Das sei nicht der beste Zeitpunkt, meint die Jugendberaterin. Denn gerade jetzt würden viele Betriebe Plätze für den Herbst melden und das Angebot damit steigen. Auch die Vielfalt an Berufen sei größer als viele glauben. Im Bereich Technik und Gesundheitswesen ist das Angebot deutlich gestiegen. Muigg: „Wer nicht genau weiß, was er will, kann den Sommer gut für die Entscheidungsfindung nutzen.“ Muigg nennt als Hilfestellung Interessenstests, die das AMS mit Jugendlichen durchführt.