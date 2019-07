Meghan: Jetzt soll Queen Mum an allem Schuld sein

Geburtstag in Schottland

Herzogin Meghan teilt übrigens den Geburtstag mit Queen Mum. Diese wurde am 4. August 1900 geboren und starb mit 101 Jahren. Herzogin Meghan wird ihren 38. Geburtstag am 4. August auf dem schottischen Landsitz Balmoral feiern Königin Elizabeth hat ihren Enkel Prinz Harry gemeinsam mit seiner Frau und Baby Archie Harrison eingeladen.