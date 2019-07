Meghan erntet für Outfitwahl einen Shitstorm

Es war ihr allererster Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt von Baby Archie vor rund zwei Monaten. Strahlend und verliebt zeigte sich Herzogin Meghan am Montagabend an der Seite von Prinz Harry bei der Premiere von „König der Löwen“ in London. Doch während sich die 37-Jährige an diesem Abend gut zu amüsieren schien, sorgte ihre Outfitwahl bei den royalen Fans für ordentlich Diskussionsstoff.