Leiche von vermisstem Manager im Inn entdeckt

Spaziergänger entdeckten Leiche in Bayern

Nun wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Klaus R. ist tot. Seine Leiche wurde bereits am 13. Juli im bayerischen Oberaudorf im Inn treibend entdeckt. „Die Identifizierung durch einen DNA-Abgleich dauerte einige Tage. Doch nun haben wir Gewissheit“, erklärt Toni Stock, Postenkommandant in Zell am Ziller.