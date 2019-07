Wiener Paar lernte sich auf Tanzparkett lieben

„Schon die Mutter tanzte beim Elmayer. Das war auch für Christoph Rath ohne Alternative. „Da ging die ganze Klasse hin“, erinnert sich die Gattin. So lernten auch sie sich kennen, tauschten Visitenkarten, wie das damals so üblich war, und drehten an der Wählscheibe, um sich zu verabreden. „An dem Tag habe ich zu meiner Tante gesagt, dass ich heute das Mädl kennengelernt habe, das ich mal heiraten werde“, erzählt der Wiener. „An der Geschichte hatte ich immer so meine Zweifel“, lacht Nicola Rath. Aber die Tante hat sie gleich beim ersten Treffen bestätigt und erzählt sie noch bis heute.