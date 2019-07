Floriani löschte Brand allein

„Flurbrand klein im Ortsgebiet, Rauch dringt in Wohnung ein“, lautete die Alarmierung der Feuerwehr. Bei einer Wohnanlage waren Wiese, Sträucher und eine Sichtschutzmatte in Brand geraten. Tschida, der in der Nähe wohnt, zögerte keine Sekunde und lief direkt zur angegebenen Adresse. Vor Ort begann er unverzüglich, mit einem Gartenschlauch die Flammen zu bekämpfen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrkameraden hatte der beherzte Floriani das Feuer schon im Alleingang gelöscht.