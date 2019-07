Wälder brauchen wegen Klimawandel mehr Vielfalt

In forstlichen Maßstäben ist dabei bereits Eile geboten. Denn die Produktionszyklen belaufen sich auf beispielsweise bei der in Österreich so häufigen Fichte auf 120 Jahre und mehr. „Die Zeit drängt“, sagt auch Freidhager. Daher hat der Waldumbau auch bereits begonnen, wie die Bundesforste bei der Waldexkursion ins Waldviertel im Bezirk Krems an der Donau vorführten.