Die Jungen Wilden von der Insel

Der 23-jährige Wiener, der vor seiner Ausbildung in Berlin Teil des Jungen Hörbiger Ensembles war, schlüpft in Evgeny Titovs Inszenierung in die Rolle des Studenten Simin und reiht sich neben Schauspielgrößen wie Gerti Drassl,Martin Schwab oder Sascha Nathan ein. „Ich kann’s noch gar nicht fassen. Mit allen, die ich früher vom Publikum aus bewunderte, stehe ich nun auf der Bühne. Ein Glück, von dem man als junger Darsteller nur profitieren kann.“