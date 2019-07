Jetzt neu: Ihr Community-Profil auf krone.at

Neu: Profil-Abzeichen

Treue wird belohnt! Ab sofort darf in der krone.at-Community fleißig gesammelt werden: Das Verfassen von Storykommentaren, Zustimmungen durch die Community , u.v.m. wird ab sofort mit Abzeichen vergütet, welche in Ihrem Profil begutachtet werden können. Bronze, Silber oder Gold: In welcher „Disziplin“ können Sie den ein oder anderen Erfolg vorweisen? In Ihrem Profil sehen Sie sowohl die bereits erreichten „Badges“ als auch jene, welche Ihnen demnächst bevorstehen bzw. was Sie hierfür tun müssen.