Temperaturrekord in nördlichster Siedlung der Welt

Temperaturrekord auch in Anchorage

Erst Anfang des Monats war in der größten Stadt Alaskas mit 32,2 Grad (90 Grad Fahrenheit) ein neuer Temperaturrekord verzeichnet worden. Der Wert wurde am 5. Juli am internationalen Flughafen Anchorage gemessen, wie der nationale Wetterdienst NWS via Twitter schrieb. Mit 29,4 Grad lag der bisherige Rekord, gemessen am 14. Juni 1969, fast drei Grad darunter.