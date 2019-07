Mit Leiche über 39 Stufen Komik nach A. Hitchcock

Schüsse fallen! Dem ahnungslosen Richard Hannay plumpst eine schöne Dame in den Schoß. Sie ist Agentin und bald tot. Jetzt hat er eine Leiche am Hals „Wir stellen den Alfred Hitchcock-Film mit vier Schauspielern auf die Bühne“, sagt Doris Happel. Sie führt Regie in der Krimikomödie „Die 39 Stufen“, die viel mehr als Slapstick will: „Wir erzählen eine skurrile Geschichte“, so Happel, die übrigens in Oberösterreich nicht unbekannt ist. Sie machte für das Theater Spectacel in Wilhering bereits Dramaturgie. Auch Spectacel-Leiter Joachim Rathke mischt bei der Produktion im Schloss Traun mit, nämlich als künstlerischer Leiter: „Wir trauen uns in Wilhering aufgrund der Kürzungen der Landesförderung keine zweite Produktion anzubieten“, sagt Rathke zur „Krone“. Durch die Kooperation mit Traun aber sei ein zweites Stück möglich geworden.