Acht Gemeinden kämpfen als Region um Klimaschutz

Die Modellregion Kogelberg oder auch „Smart Region“ war eine Idee von Landesrat Christian Illedits, der bereits 2017 die Zeichen der Zeit richtig deutete. Die Anlage am Dach des Altenwohnheims in Draßburg ist ein Beteiligungsprojekt, dass gemeinsam mit dem Wasserverband Wulkatal umgesetzt wurde. „Die Anlage wandelt Sonnenstrahlung in elektrische Energie und somit in Strom um - und wird vom Wasserverband Wulkatal als sinnvolle Alternativenergieanlage gesehen. Der Verbandsvorstand hat daher beschlossen, die Installation auf öffentlichen Gebäuden und Flächen in seinen Mitgliedsgemeinden finanziell zu unterstützen“, erklärt Illedits.