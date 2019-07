Kranker Steirer mit pinkem Trolley wird vermisst

Der 63-jährige Deutschlandsberger wurde zuletzt am 19. Juni in der Früh von einer Nachbarin gesehen, wie er zu Fuß mit einem auffällig pinken Trolley in Richtung Hebalmstraße wegging. Da er an einem hirnorganischen Psychosyndrom leidet und auch besachwaltet ist, ist ein Unfall laut Polizei nicht auszuschließen.