Waldbrand: Schwieriger Einsatz im Mölltal

Um 14 Uhr hatten Almbesitzer am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert. Mehr als eine Stunde dauerte es dann, ehe die Einsatzkräfte nach der beschwerlichen Zufahrt am Nachmittag den Brandort erreichten. Dabei bemerkten sie, dass in einer Seehöhe von 2200 Meter ein kleinflächiger Waldbrand ausgebrochen war. Ursache dürfte ein Blitzschlag bei einem Gewitter am Vortag gewesen sein.