Rapid-Pechvogel Dibon: „Das tut jetzt richtig gut“

Dibon war am Donnerstag dabei, als Rapid sein Heimtrikot für die kommende Saison präsentierte - die grün-weißen Querstreifen sind im 120. Jahr des Bestehens eine Hommage an das erste bildlich dokumentierte Rapid-Trikot anno 1906. Heute präsentiert sich das Team im Rahmen des Tages der Offenen Tür den Fans (Allianz-Stadion, ab 16 Uhr). Gerüchte, wonach Rapid an einem japanischen Stürmer dran ist, dementierte Sportchef Zoran Barisic nicht - er soll aber einer von mehreren Kandidaten sein.