Der älteste Bio-Laden des Landes steht in Graz

Viele haben hinter vorgehaltener Hand getuschelt, als Ushij und Rupert Matzer in einem kleinen Kellerraum in der Grazer Schillerstraße mit dem Verkauf von Lebensmitteln in Bioqualität begonnen haben. Brot, Kartoffel, Äpfel und Käse lagen im Regal, für mehr hat’s am Anfang nicht gereicht. Das war anno 1979.