Salzburg: Rekord-Angebot für Galatasaray-Kicker?

Internationale Erfahrung

Der 27-jährige Linnes ist 23-facher Nationalspieler Norwegens, war in der vergangenen Saison Stammspieler beim türkischen Topklub und hat bereits Champions League-Spiele absolviert. Salzburg ist in der kommenden Saison in der Königsklasse vertreten und könnte seine Erfahrung somit wohl gut gebrauchen.