Trübe „Sandbrühe“ floss schon 25 Kilometer

Durch einen Wassereinbruch in mehr als 200 Metern Tiefe werden seit Tagen Unmengen Sand aus dem künftigen Semmeringtunnel geschwemmt. Die Folge: Bäche in der Umgebung sind nur noch eine trübe Brühe. Die Spur dieser Verunreinigung zieht sich bereits bis in den Kehrbach bei Breitenau. „Das heißt, die Verschmutzung reicht schon über eine Strecke von 25 Kilometern“, poltert der Abgeordnete Hermann Hauer (VP).