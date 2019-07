„Prohaska ist nur atemlos ein guter Verlierer“

Herbert Prohaska ein schlechter Verlierer? „Das war früher einmal, jetzt aber ist das vorbei“, beteuert er selbst. Seine Tennispartner sehen das nicht zwangsläufig so, wie sich am Rande des Joschi-Walter-Gedenkturniers herausstellte. So meinte etwa U21-Teamchef Werner Gregoritsch schmunzelnd: „Der Herbert ist nur atemlos ein guter Verlierer. Solange er noch keppeln kann - und darin ist er ja bekanntlich ein Meister -, wird er immer ein schlechter Verlierer bleiben.“ Alle Highlights vom Turnier mit Stimmen von Prohaska, Gregoritsch, Polster, Starek, Skocik und Hans Huber sehen Sie hier im Video (oben).