Wanderer gemeinsam mit seinem Hund abgestürzt

Am Sonntagvormittag stieg der 48-Jährige mit seiner Schäferhündin auf den 1910 Meter hohen Rauchkofel bei Amlach. Beide kennen die Tour, bei der es auch eine Kletterpassage mit einer Holzleiter zu bewältigen gibt. An dieser passierte es. Die Schäferhündin befand sich auf der Leiter vor dem Mann. Er unterstützte dabei die Hündin durch Anschieben. Der Alpinist verlor auf der feuchten Holzleiter die Balance und stürzte rücklings und kopfüber acht Meter ab. In der Folge verlor auch die Hündin den Halt und stürzte ebenfalls ab.