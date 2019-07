Süße Liebeserklärung an Barca-Bubi De Jong

„Wir werden deinen Traum leben.“

Doch das ist noch lange nicht alles. Denn Kiemeney erinnert sich auch an den 30. Dezember 2015! „Vor drei Jahren gingen wir als Fans ins Camp Nou und haben ein Spiel von deinem Traumverein angeschaut“, schreibt die schöne Mikky unter das gemeinsame Foto. „23. Januar 2019 ist der Tag, an dem du der Welt mitteilen kannst, dass du für deinen Traumklub spielen wirst. Du hast diesen großen Traum wahr gemacht. Ich kann es kaum erwarten, jede Minute mit dir zu genießen. Wir werden deinen Traum leben.“ Was für eine Geschichte, was für eine süße Liebeserklärung was für ein Traumpaar!