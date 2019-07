US-Star Morgan: „Männer greifen sich an den Sack“

Der Jubel von Morgan sei indes „überhaupt nicht als Provokation gegen die Engländerinnen gedacht gewesen“, erklärte die Stürmerin. Vielmehr sei es eine Art Hommage an Sophie Turner gewesen, eine ihrer Lieblingsschauspielerinnen. Diese benutze die Geste in der Verbindung mit dem Spruch „That‘s the tea“ häufig in den sozialen Netzwerken. Und: „Es war überhaupt nicht gegen England gerichtet.“ Sonntag (17 Uhr) kämpfen Morgan und Co. im Finale gegen Europameister Niederlande um den vierten WM-Titel für die USA ...