Polizei jagte Alkolenker: Mehrere Pkw beschädigt

Gegen 23:20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Fohnsdorf einen unbeleuchteten Klein-Lkw (Kastenwagen). Mit Blaulicht und Folgetonhorn versuchten die Polizisten den 46-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Murtal anzuhalten. Dies ignorierte er und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge wurde in der Siemensstraße ein Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht in der Mitte der Fahrbahn abgestellt. Ein Polizist gab dem Fahrzeuglenker ein eindeutiges Anhaltezeichen. Der 46-Jährige, unterwegs mit überhöhter Geschwindigkeit, hielt das Fahrzeug zuerst kurz an. Danach fuhr er gegen das Polizeifahrzeug sowie gegen dort aufgestellte Verkehrszeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 516 in Fahrtrichtung Hetzendorf.