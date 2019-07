Kärntner Unternehmer wurden ausgezeichnet

Nach Warenausfuhren in Höhe von 7,7 Milliarden Euro im Jahr 2017, wird für 2018 ein neuer Höchstwert erwartet. Österreichweit gab es ein Plus von 5,5 Prozent, wie Außenwirtschaftsleiter Michael Otter Mittwoch beim 17. Exporttag der WK Kärnten und den Kärntner Raiffeisen Banken erklärte. Vor allem Maschinen, Elektrotechnik und Holz sind in Märkten wie Deutschland, den USA, Slowenien und China gefragt.