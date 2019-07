Blitz schlug beim „Franzen-Bauern“ ein

Großalarm am Montagnachmittag für die Feuerwehr am Gaisberg: Ein Blitz schlug in einen Bauernhof unterhalb des Hotels Kobenzl ein. Das Gehöft stand schon nach kurzer Zeit in Vollbrand. 30 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und etwa 90 Kräfte der Freiwilligen kämpften gegen die Flammen an. Die Bewohner blieben weitgehend unversehrt. Einzig ein Bewohner erlitt leichte Kopfverletzungen beim in Sicherheit bringen seines Autos. Und ein Feuerwehrmann musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.