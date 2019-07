Daniel Serafin zwischen Arbeit, Schweiß und Gesang

Am 10. Juli ist es endlich so weit, und die beliebte Oper im Steinbruch in St. Margarethen öffnet wieder ihre Pforten. Für die aufwendige Inszenierung der „Zauberflöte“ hat man sich nicht nur ein spektakuläres Bühnenbild einfallen lassen, das gesamte Team trotzt der Hitze, um eine erfolgreiche Premiere zu liefern. Intendant Daniel Serafin lässt krone.tv hinter die Kulissen blicken und zeigt Moderatorin Kimberly Budinsky, wie viel Arbeit, Schweiß und Gesang in der Produktion stecken.