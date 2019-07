Überfall auf 16-Jährige - Bankomatkarte geraubt

Der Überfall passierte in der Ramsauer Straße in Linz. „Gib mir jetzt dein Geld oder ich tu dir was an!“, bedrohte ein unbekannter Täter die junge Linzerin. Sie wurde von dem Angreifer zu Boden gestoßen und er raubte ihr die Bankomatkarte. Ein zweiter Mann stand wenige Meter entfernt. Gemeinsam flüchteten die Männer anschließend mit einem schwarzen BMW in Richtung Stadlerstraße. Die Täter dürften ausländischer Herkunft sein. Eine genauere Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Die 16-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.