Die EU ringt um Topjobs - und May schaut Cricket

Während die EU-Staats- und -Regierungschefs in der Nacht auf Montag weiter um den Nachfolger für den scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und andere Top-Posten rangen, hat die britische Premierministerin Theresa May offenbar Zeit für ihr Hobby gefunden. Am Sonntagabend veröffentlichte sie auf Twitter ein Foto, auf dem sie sich während des Brüsseler Gipfels ein Cricket-Match auf einem Laptop anschaut. Während das englische Team am Ende als Sieger vom Platz ging, ist das Brüsseler Match auch nach stundenlangen Beratungen noch nicht zu Ende. „Im Moment schaut es nicht so aus, als ob es eine Einigung gibt“, meinte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte Montagfrüh gegenüber Journalisten.