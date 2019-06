Doppler/Horst vorzeitig in der WM-Zwischenrunde

Clemens Doppler/Alexander Horst haben bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg vorzeitig den Einzug in die Zwischenrunde fixiert. Die Vizeweltmeister von 2017 gewannen am Samstag ihr zweites Gruppenspiel gegen die Japaner Yusuke Gottsu/Yuya Ageba in 33 Minuten mit 2:0 (12,17), holten damit im zweiten Match den zweiten Sieg und können nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden.