Das erhoffen sich die Promis von den Neuwahlen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat bei sommerlichen Temperaturen zum Beisammensein von Kunst, Kultur und Politik geladen, um auf Niederösterreichs Erfolge anzustoßen. Adabei-TV war vor Ort und hat nachgefragt, was die Gäste vom anstehenden Wahlkampf halten, welche Gesetze sie umsetzen würden und was sie sich von den Neuwahlen in Österreich erwarten.