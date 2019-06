Innsbruck im Kampf gegen die Klimakrise

„Notstandsmaßnahmen sehen anders aus“

So weit – so alt. Das sieht zumindest Mesut Onay von der Alternativen Liste Innsbruck so, der „reine Symbolpolitik“ ortet. Der Antrag sei nur eine Wiederholung dessen, was man 2017 ohnehin als Klimaziele ausgewiesen hatte. „Notstandsmaßnahmen sehen anders aus“, betont Onay. Auch bei der FPÖ „entbehrt die Ausrufung des Klimanotstandes nicht einer gewissen Scheinheiligkeit“. FP-Stadtrat Rudi Federspiel: „Die Grünen haben in den vergangenen Jahren grüne Lebensräume in der Stadt zerstört.“ Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi lässt sich die Scheinheiligkeit aber nicht unterstellen – siehe Interview.