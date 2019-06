Die besten Bilder der steirischen Fotografen

783 Bilder eingereicht

„Wir wollen damit die Kreativität und Kompetenz sowie das technische Können und künstlerische Potenzial der Berufsfotografen in der Öffentlichkeit stärker darstellen“, erklärt Innungsmeister Michael Klamminger. 783 Bilder wurden insgesamt eingereicht, am erfolgreichsten war der Grazer Fotograf Michael Schnabl, der gleich in drei Kategorien gewann.