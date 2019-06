Klagenfurt hat seine nächste Baumdiskussion

Bäume sind in Klagenfurt derzeit in aller Munde. Für neue Aufregung sorgte am Dienstag die Entfernung von drei grünen Riesen im Landhaushof. Auf der anderen Seite werden in zwei Monaten Hunderte Bäume ins Klagenfurter Stadion verpflanzt. Gegner und Befürworter diskutieren darüber am Donnerstag in den City Arkaden.