Grant findet sich „zu alt, zu hässlich, zu fett“

Immer fehlbesetzt gewesen

Der populäre Filmstar findet, dass er sowieso immer fehlbesetzt gewesen sei. Im wahren Leben sei er angeblich alles andere als liebenswert und nett. „Die Leute sehen mich in diesen Komödien und denken, oh, so muss Hugh wohl sein“, erklärte er in dem Interview. Aber in Wahrheit sei er „widerwärtig“.