40 Afghanen überwanden Ungarns Grenzzaun - gefasst

Ungarn hatte den Zaun an den Grenzen zu Serbien und Kroatien im Herbst 2015 errichtet, auf dem Höhepunkt der damaligen Flüchtlingswanderungen in die Mitte Europas. Seitdem ist die Zahl der Migranten auf der Balkanroute von Griechenland nach Westeuropa bedeutend zurückgegangen. Zugleich haben sich Fluchtrouten etabliert, die an Ungarn vorbei über Bosnien-Herzegowina und Kroatien führen.