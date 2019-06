Hitze: Erschöpfter Kletterer vom Berg gerettet

Ein 28-jähriger Kletterer aus Tschechien ist am Dienstag vom Mahdlgupf in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gerettet worden. Dem Mann dürfte die Hitze zu viel geworden sein. Er setzte gegen 22.00 Uhr einen Notruf ab und wurde schließlich von Bergrettern und Alpinpolizisten versorgt, gesichert und ins Tal gebracht. Die Aktion dauerte laut Polizei bis 2.45 Uhr.