Gruppenvergewaltigungen: Polizei sucht Opfer

Vier mutmaßliche Vergewaltiger sollen junge Frauen in der Düsseldorfer Altstadt angesprochen und in die Falle gelockt haben. Drei der vier Verdächtigen im Alter von 24 bis 29 Jahren säßen inzwischen in U-Haft, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wesel. Die Männer sollen die brutalen Taten auch noch mit dem Handy gefilmt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch mehr Opfer gibt, die die Taten bisher nicht angezeigt haben.